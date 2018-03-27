СК заявил о задержании чоповца, отключившего пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ

Правоохранители задержали сотрудника частного охранного предприятия, который, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре

в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» отключил систему оповещения. Об этом

сообщается

Помимо него задержаны и допрошены еще четверо подозреваемых, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

В ведомстве подчеркнули, что следствием уже получены доказательства, свидетельствующие «о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям». «Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз», — отметили в пресс-службе СК.

К настоящему моменту правоохранители допросили более 70 свидетелей произошедшего, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. В ближайшее время криминалисты центрального аппарата приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники. Уголовное дело о пожаре передано в производство старшего следователя по особо важным делам. Кроме того, «в целях качественного и оперативного расследования создана следственная группа из более ста следователей и криминалистов СК России», добавили в ведомстве.

Отметим, что имя охранника, который отключил сигнализацию о пожаре, в сообщении Следственного комитета не приводится. Однако информация о нем появилась

в соцсетях, его зовут Александр. «У Александра нет специального образования и он никогда до этого не работал со сложной техникой. По образованию Саша — повар», — говорилось в кемеровском паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын заявил, что чоповцу грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло смерть двух и более человек.

О том, что в момент возгорания пожарная сигнализация не сработала, ранее сообщали СМИ. Сотрудникам ТЦ пришлось самим оповещать посетителей. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные. В то же время очевидица, опрошенная РИА «Новости» , сообщила, что «два раза всего лишь звучал звонок эвакуации». Собеседники РБК из числа очевидцев также сообщали, что сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации в здании ТЦ во время пожара слышен не был.