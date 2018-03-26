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Немыслимая цена противопожарной безграмотности
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Немыслимая цена противопожарной безграмотности 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сотрудник частного охранного предприятия отключил систему оповещения в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» после получения сигнала о пожаре. Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы были заблокированы. Обо всех этих обстоятельствах трагедии в Кемерове сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, задержаны четверо подозреваемых: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Пожар в «Зимней вишне» возник в воскресенье. Открытое горение удалось ликвидировать только утром понедельника. Подтверждена гибель 64 человек. За медпомощью обратилось более 40 пострадавших.
Окончательных данных о количестве погибших пока нет, но и эти трагические цифры делают кемеровский пожар вторым по числу жертв с начала века. Больше унес только пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» декабре 2009 года. Тогда погибли 156 человек. И тогда большинство погибших не смогли спастись из-за того, что не было эвакуационных выходов, напоминает «Интерфакс».
Генпрокуратура уже поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. Особое внимание прокурорам поручено обратить на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
После уже упомянутой «Хромой лошади» массово проверяли ночные клубы. После «Зимней вишни» тотально проверят ТРК. Хотя эти проверки и смахивают на кампанейщину, они, безусловно, нужны. Но ведь есть и другие места массового скопления людей, те же кинотеатры, к примеру. Корень проблемы следует искать на тех этапах, когда можно исключить условия ее возникновения. А это в числе прочего — повальная безграмотность россиян с точки зрения мер противопожарной безопасности. На то, где находятся запасные выходы, обращают внимание единицы. Те же торговые комплексы планируются таким образом, чтобы покупатель как можно реже видел выход на улицу и уличный свет: тогда он проведет в ТРК больше времени и оставит больше денег. Как пользоваться огнетушителем, знают опять же единицы. Как избежать паники в ситуации такого рода — тоже целая наука, и ее нужно прививать всем, как правила дорожного движения.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в «Зимней вишне». Виновных найдут, накажут, пройдут проверки. А мы так и не будет знать, куда бежать, если что…
Всеволод Нерознак
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