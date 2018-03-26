В профсоюзе рассказали об отсутствии лицензий у большинства охранников ТЦ в Кемерово

"Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность", — объяснил Галочкин.

Он добавил, что сотрудники ТЦ в большинстве случаев были администраторы и контролеры. По словам Галочкина, сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр. В настоящий момент профсоюз выясняет связанные с ними подробности.

Ранее сообщалось, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово после получения сигнала о пожаре.