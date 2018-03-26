Правительство России направило пострадавшим при пожаре в кемеровской «Зимней вишне» 76 миллионов рублей

Распоряжение о выделении пострадавшим и семьям погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» 76 миллионов рублей подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев , сообщает пресс-служба кабинета министров.

Средства выделены из резервного фонда правительства России на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате пожара, в том числе на выплату единовременного пособия членам семей погибших и единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью.

Членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего, а гражданам, которые в результате пожара получили вред здоровью, — в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Напомним, что по официальным данным при пожаре в кемеровском торговом центре погибли 64 человека.