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Правительство России направило пострадавшим при пожаре в кемеровской «Зимней вишне» 76 миллионов рублей
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Правительство России направило пострадавшим при пожаре в кемеровской «Зимней вишне» 76 миллионов рублей 

Интересант 1 час назад
Распоряжение о выделении пострадавшим и семьям погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» 76 миллионов рублей подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Средства выделены из резервного фонда правительства России на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате пожара, в том числе на выплату единовременного пособия членам семей погибших и единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью.
Членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего, а гражданам, которые в результате пожара получили вред здоровью, — в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Напомним, что по официальным данным при пожаре в кемеровском торговом центре погибли 64 человека.
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