Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону полностью потушен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью потушили возгорание в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Социалистическая, 128. Жильцы дома — около 20 человек — были эвакуированы. Пожару был присвоен второй номер сложности. В 21.48 мск пожар был локализован на площади 150 квадратных метров.

"В 22.43 мск пожар полностью ликвидирован", — сказала собеседница. При пожаре никто не пострадал.