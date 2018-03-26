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Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону полностью потушен
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Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону полностью потушен 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью потушили возгорание в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.
В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Социалистическая, 128. Жильцы дома — около 20 человек — были эвакуированы. Пожару был присвоен второй номер сложности. В 21.48 мск пожар был локализован на площади 150 квадратных метров.
"В 22.43 мск пожар полностью ликвидирован", — сказала собеседница. При пожаре никто не пострадал.
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