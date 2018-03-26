Торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» ранее уже эвакуировали из-за подозрения пожара

Произошедший в комплексе 25 марта пожар унес жизни десятков людей.

Кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» 14 февраля был эвакуирован из-за сработавшей пожарной сигнализации.

По данным издания Сибдепо, сигнализация сработала, когда в здании находилось множество посетителей.

— После этого охрана всех попросила покинуть ТРК. В итоге эвакуировались не только продавцы, но и посетители, — рассказал собеседник издания.

Как ранее пояснил один из сотрудников торгово-развлекательного центра, в комплексе была проведена тренировочная эвакуация.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, в результате которого погибли десятки человек, в том числе дети.

При расследовании происшествия был обнаружен ряд нарушений правил безопасности.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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