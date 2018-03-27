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Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади в память о жертвах кемеровского пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади в память о жертвах кемеровского пожара 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательной центре «Зимняя вишня» в Кемерово возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к организованному на Манежной площади месту в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательной центре «Зимняя вишня» в Кемерово возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. По делу о возгорании задержаны несколько подозреваемых.
По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общероссийским днем траура.
ЕСТЬ МНЕНИЯ
Мертвая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова
Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).
Страшный урожай «Зимней вишни»
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).
Тусовщики из торговых центров
Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова
Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…).
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Видео начала пожара в торговом центре «Зимняя вишня» появилось в сети Александр Бастрыкин назвал наиболее вероятную причину пожара в кемеровском торговом центре Владимир Путин рассказал о причинах пожара в Кемерово
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