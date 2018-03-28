Потерявшего семью при пожаре в «Зимней вишне» 11-летнего мальчика переведут из реанимации 

Спасаясь от огня и дыма, ребенок выпрыгнул с четвертого этажа здания и получил тяжелые травмы.
В среду, 28 марта, стало известно, что врачи готовят пострадавшего при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 11-летнего мальчика к переводу из реанимации в отделение общей хирургии.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее сообщила, что из-за пожара ребенок потерял обоих родителей и младшую сестру.
У доставленного в больницу мальчика врачи диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения и рваную рану щечной области.
— Ребенок дышит самостоятельно, находится в сознании и уже ест и пьет. Вполне возможно, что в ближайшие один-два дня ребенка переведут в отделение общей хирургии вместе с бабушкой, — сообщил РИА Новости заведующий отделением реанимации Кемеровской областной детской клинической больницы Александр Конев.
Трансляция «ВМ»
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых, по предварительным данным, 41 ребенок.
ЕСТЬ МНЕНИЯ
Мертвая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова
Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)
Страшный урожай «Зимней вишни»
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)
Девочки пятого «А»
Колонка нашего обозревателя Леры Бокашевой
Чудовищное воскресенье в Кемерово, еще более чудовищный — понедельник. Пошлое название «Зимняя вишня» стало, в одночасье, синонимом страха, смерти и безысходности. Все новые и новые детали страшной трагедии вылезают наружу. И нет сил читать новости, и невозможно не читать (далее…)
Тусовщики из торговых центров
Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова
Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)
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