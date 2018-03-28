Потерявшего семью при пожаре в «Зимней вишне» 11-летнего мальчика переведут из реанимации

Спасаясь от огня и дыма, ребенок выпрыгнул с четвертого этажа здания и получил тяжелые травмы.

В среду, 28 марта, стало известно, что врачи готовят пострадавшего при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 11-летнего мальчика к переводу из реанимации в отделение общей хирургии.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее сообщила, что из-за пожара ребенок потерял обоих родителей и младшую сестру.

У доставленного в больницу мальчика врачи диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения и рваную рану щечной области.

— Ребенок дышит самостоятельно, находится в сознании и уже ест и пьет. Вполне возможно, что в ближайшие один-два дня ребенка переведут в отделение общей хирургии вместе с бабушкой, — сообщил РИА Новости заведующий отделением реанимации Кемеровской областной детской клинической больницы Александр Конев

Трансляция «ВМ»

ЧТО ПРОИЗОШЛО

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