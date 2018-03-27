Опознаны тела 13 детей, погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

Следствие в связи с трагедией продолжается.

Следователями, согласно последним данным, опознаны 25 человек, которые погибли при крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Среди жертв трагедии, как стало известно, 13 детей.

С последними сводками выступает министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пояснила, что во вторник ожидается передача родственникам первых девяти тел.

— Закончены работы по 25 опознанным телам, — цитирует РИА Новости министра.

Скворцова добавила, что 13 детей, погибших при пожаре в Кемерово — были возрастом от четырех до 13 лет.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

25 марта в здании ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар. МЧС подтвердило гибель 64 человек, среди которых дети. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Мертвая вишня

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

Тусовщики из торговых центров

Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)

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