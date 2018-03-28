МЧС подтвердило гибель 41 ребенка при пожаре в «Зимней вишне»

Трагедия произошла 25 марта.

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов 28 марта сообщил, что жертвам пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре стал 41 ребенок.

— Сорок один ребенок, — подтвердил информацию Владлен Аксенов.

Также замглавы ведомства сообщил, что общее число жертв пожара составляет 64 человека. Он добавил, что пропавших без вести в результате происшествия нет. На данный момент МЧС не располагает информацией о родственниках, которые не знают, где находятся их близкие, передает РИА Новости.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Крупный пожар, унесший жизни десятков человек, начался в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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