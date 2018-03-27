До прибытия пожарных горели уже три кинозала и зоопарк

Третий этаж торгового комплекса был задымлен.

Огонь успел распространиться на три кинозала и контактный зоопарк «Зимней вишни» до того, как на место пожара в Кемерово прибыли пожарные расчеты.

— В 12:15 по прибытию на место чрезвычайной ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу, — сообщили на сайте МЧС России.

Отмечается, что пожар удалось локализовать только в 19:12. Открытое горение было ликвидировано в 23:07 по местному времени.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в числе которых много маленьких детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219, и 238 уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

Тусовщики из торговых центров

Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)

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