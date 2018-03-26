СК: при вводе в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» и в процессе его работы допущены серьезные нарушения

У большинства охранников ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не было и нет лицензий, сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевую организацию. Ранее в Следственном комитете России заявили, что пожарные выходы в этом торговом центре были заблокированы. Также решается вопрос о задержании сотрудника частного охранного предприятия, который отключил систему оповещения о пожаре.

Из-под завалов извлечено 58 тел, опознаны 17 человек, среди них восемь детей, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, который находится на месте событий. Допрошены более 70 свидетелей и очевидцев трагедии, сообщают в СК.

«Задержаны и допрошены четверо подозреваемых, среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко . «Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы были заблокированы», — сообщает СК в своем telegram-канале. Вот как оценивает претензии СК к ЧОПу, работавшему в торговом центре, руководитель компании «РСБ-групп», которая занимается частным военным консалтингом, Олег Криницын

— Частное охранное предприятие, когда становится на объект, имеет инструкции, в том числе действия по пожарной тревоге и прочее. Все эти инструкции согласовываются, подписываются руководством этого центра, то есть охранники выполняли команды руководства этого ТЦ. Однако здесь два момента: есть чисто человеческое понимание, осознание того, что люди находятся в беде, и тогда эти инструкции усложняют эвакуацию. На самом деле, я не очень верю, что охранники не пускали детей: все люди, у всех есть свои дети. Здесь, видимо, какая-то другая причина. Возможно, пожарные выходы были закрыты, скорее всего, поэтому охранники пытались перенаправить поток людей, детей в те места, где эти пожарные выходы открыты. К сожалению, такая практика, что их закрывают либо хранят там какой-то ненужный хлам. Мы же понимаем, что пожарная инспекция этот центр не проверяла, каких-то там уведомлений не было на исправление замечаний, ошибок. Мы же знаем о том, что пожарные расчеты приехали и даже элементарно не было воды проливать горящий объект. То, что сейчас Росгвардия размахивает шашкой, пытается кого-то покарать, это глупость. Это все идет в процессе работы, а не после того, как гром грянул, мужик перекрестился.

— Есть информация, но она не очень официальная, что существует якобы предписание держать эти выходы закрытыми с целью предотвращения террористических атак. Действительно так?

— Я таких предписаний не встречал, чтобы закрывать пожарные выходы. Мы ни разу не сталкивались с таким. Возможно, руководство торгового центра экономило на охране просто, чтобы не выставлять туда людей, просто закрыли, либо не было человека специально обученного, который бы в случае экстренной ситуации бежал быстро и открывал все эти двери. Может быть, не было таких занятий по эвакуации людей, не проводили. Это все зависит от руководства ЧОПа, насколько они готовы реагировать на такие ситуации.

Ранее советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что служба проверит ЧОПы, охранявшие ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По итогам проверки Росгвардия примет меры реагирования в соответствии с законом и направит всю необходимую информацию в следственные и надзорные органы.

Зачем ЧОПОвцам было отключать оповещения о пожаре? Продавец кемеровского торгового центра Светлана Берлякова рассказала Business FM , что ранее там бывали неоднократные срабатывания пожарной сигнализации:

— Я в этот магазин устроилась буквально недавно, то есть я находилась там на испытательном сроке. Люди, которые работали с открытия магазина, говорили, что совсем недавно была пожарная тревога. Почему мы не стали суетиться, когда изначально люди подняли эту панику? Все подумали, что это просто какие-то учения, потому что буквально до этого была сигнализация, она работала практически целый день, она действовала людям на нервы, ее не отключали. То есть идет сигнализация и все, и вот типа учения. В этот раз такого не было. Просто люди передавали, что идет пожар. По-видимому, она просто была отключена вот и все. Я так понимаю, что именно в аварийной ситуации двери сами просто сами по себе блокировались, когда в нормальной ситуации, они были открыты. Можно было спокойно пройти. Видимо, когда произошла вот эта ситуация, просто заблокировались двери. Пожар, там все коротнуло и все замкнуло, поэтому они заблокировались.

Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерово составляет 64 человека.