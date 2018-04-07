Свыше 40 тыс. сотрудников МЧС РФ обеспечат безопасность на Пасху по всей стране

МОСКВА , 7 апреля. / ТАСС /. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности на время празднования Пасхи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"С 09:00 мск 7 апреля до 09:00 мск 9 апреля в целях обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации органы управления, силы и средства МЧС переводятся в режим повышенной готовности. Всего безопасность будут обеспечивать свыше 40 тыс. сотрудников МЧС", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщили в МЧС, в целях обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях в преддверии праздничного богослужения инспекторы надзорной деятельности провели профилактические мероприятия, напомнили священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности. «Профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности в период пасхальной недели начата заблаговременно. На сегодняшний день сотрудники МЧС России провели 26 тысяч проверочно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в праздновании Пасхи», — рассказали в МЧС.

Также проведено 11 тыс. инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности. «Всего на контроле находится свыше 11 тыс. храмов, церквей и монастырей по всей стране», — сообщили в МЧС.