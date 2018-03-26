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Онищенко призвал проверить все торговые центры на пожарную безопасность
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Онищенко призвал проверить все торговые центры на пожарную безопасность 

Rambler News Service 1 час назад
Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал проверить все торговые центры на предмет пожарной безопасности после трагедии в Кемерове. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Сейчас начинаются школьные каникулы, и все места, невзирая ни на какие законы, системно должны быть проверены пожарным и строительным надзором. Мировая практика отличается от нашей тем, что там соблюдают то, что пишут. У нас идет переходный период. Предприниматель не знает правил, их никто не контролирует… Сейчас пожарных не пускают (на предприятия. — RNS) первые три года. За полгода до проверки меняется собственник и становится не «Зимняя вишня», а «Весенняя вишня», и компания еще на три года уходит из-под надзора. С этим надо заканчивать… Иначе будем платить детскими жизнями», — заявил Онищенко.
Депутат убежден, что проблема имеет системный характер.
«В этом виноваты мы все, не только кемеровчане. Почему это произошло: трагедия готовилась системно, изначально, с момента строительства этого здания. Еще 15 лет назад они бы ни одного кирпича без пожарного надзора. Сегодня пожарный надзор полностью отстранен. Псевдоэксперты выдают заключения…», — сказал он.
По словам депутата, трагедия имела несколько конкретных причин.
«Не все (аварийные. — RNS) выходы были. Возьмите любую нашу силикатную пятиэтажку в Москве — сбоку есть аварийные лестницы. Два мальчика — самые тяжелые из всех пострадавших — им удалось убежать от огня, но они пострадали, потому что не было наружных путей эвакуации. Они выбросились (из окна ТЦ. — RNS)», — сказал Онищенко.
Также, по убеждению бывшего главврача РФ, при строительстве использовались некачественные материалы.
«Безусловно, материалы, которые использовались для строительства, должны были проходить и противопожарную, и гигиеническую экспертизу. Любое возгорание — выделение токсичных веществ вплоть до синильной кислоты. Как могло так замкнуть проводку, что всё вспыхнуло и мы не спасли 64 человека? Горел в основном утеплитель, который явно был куплен «влевую», явно был дешевым», — продолжил Онищенко.
Вчера в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, в результате которого, по данным Следственного комитета России, погибли 64 человека.
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