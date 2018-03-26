Вы оказались в торговом центре во время пожарной тревоги. Что делать?

Пожар в Кемерове по количеству жертв стал вторым крупнейшим пожаром века в России . Он уступил только возгоранию в клубе «Хромая лошадь» в Перми , где 5 декабря 2009 года погибли 156 человек. В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» умерли 64 человека, а еще шестеро пропали без вести.

Число жертв было бы меньшим, если бы в ТЦ правильно провели эвакуацию, а люди не потеряли ориентацию в плотной завесе едкого дыма. В связи с этим «360» решил составить памятку о том, что делать, если пожарная тревога застала вас в заполненном людьми здании. Наша инструкция рассчитана на помещение, хозяева соблюдали меры пожарной безопасности. Хозяева «Зимней вишни» этого, к сожалению, не делали.

Посмотрите и запомните план эвакуации

Руководитель проектов систем пожарной безопасности Сергей Победоносцев советует: если же вы оказались в многолюдном помещении, то первое, что необходимо сделать — прочитать план эвакуации, который висит на каждом этаже.

Займет это у вас от двух до 10 секунд. Прочитать, установить у себя в голове план эвакуации, который висит на каждом этаже, чтобы в случае чего знать, куда бежать и что делать — это первым делом. И уметь ориентироваться на местности

— Сергей Победоносцев.

Не пользуйтесь лифтом — ищите лестницу

Доктор технических наук и профессор АГПС МЧС России Владимир Ройтман объяснил, что есть нормы по проектированию путей эвакуации. «Пути эвакуации проектируются по трем показателям: длина пути эвакуации, ширина пути эвакуации и количество эвакуационных выходов», — рассказал он «360». Профессор добавил, что путем эвакуации могут быть только лестничные клетки.

Советник председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов объяснил в беседе с «360», что в случае пожара лифты и эскалаторы выключены.

Если же лифт работает, не пользуйтесь им — он может отключиться в любой момент, и тогда вы застрянете. Необходимо искать двери, где сверху будет указано «выход».

Если выход заблокирован, дверь не открывается или на пути вашего движения пожар, то забейтесь в какое-то место, которое считаете самым безопасным, и подавайте признаки жизни: звоните по телефону 112, кричите, стучите по стенам, по трубам — в общем, чтобы служба пожарных могла понять, где вас искать

— Денис Себенцов.

Следите за табличками — они укажут путь

Если в торговом центре правильно работает система пожарной безопасности, во время пожара включится сигнализация, заработает автоматика и звуковое оповещение. При этом должны будут разблокироваться все входы и выходы.

Путь эвакуации укажут таблички, которые начнут мигать. Так их проще будет разглядеть при задымлении. Следуйте, ориентируясь по этим табличкам.

Защищайте дыхательные пути

Защита органов дыхания — самое важное при пожаре. Зачастую большую опасность представляет не огонь, а углекислый газ и токсичные продукты горения.

Дым всегда поднимается вверх, но если система дымоудаления не работает или не справляется с большим его количеством, то необходимо опуститься на пол.

Вы должны опуститься как можно ниже и ползком, на карачках или же гусиным шагом пробираться по пути эвакуации — по плану, который вы должны были запомнить при входе в данное помещение. Защитить органы дыхания от газа или какой-то вещью или носовым платком, но, желательно, смоченным. Если воды нет, извините меня, вы можете спокойно помочиться на этот носовой платок

— Сергей Победоносцев.

Из подручных средств можно сделать маску. «Маска элементарная — это такой целлофановый пакет, с каким-то фильтром, который прижимается ко рту, нос зажимается специальным зажимом», — объяснил Владимир Ройтман. Если возможности сделать фильтр нет, то просто смочите тряпку и закройте ею нос и рот. Хоть это и не самый надежный способ, он все же снизит риск поражения дыхательных путей.

Не паникуйте

Главное при чрезвычайных ситуациях, хоть это и сложно, — не поддаваться панике. «Если вы в трезвом уме и не поддались панике, то попробуйте остановить тех, кто паникует», — посоветовал Денис Себенцов.

Помогать окружающим или нет?

Эксперты советуют исходить из степени своей подготовленности. « [Помогайте], если вы готовы, если вы обучены этому. Если вы не обучены — спасайте себя, а на выходе ставьте уже специализированные силы в известность, что вполне возможно нахождения людей там, там и там Ситуация двоякая — можете сами погибнуть и людей не спасти», — считает Победоносцев.

Если с вами ребенок, действуйте как в самолете: сначала защитите себя, потом его. Это звучит цинично, но если вы надышитесь дымом и потеряете сознание, помочь уже не сможете.

Если отвлечетесь на ребенка, кислородное голодание

две-три минуты некритично для человека, но вы можете не уложиться за это время. Увеличите количество жертв за счет себя и за счет тех, кого не спасли

— Сергей Победоносцев.

Решение о том, помогать близким или незнакомцам, вы принимаете сами. Но трезво оценивайте свою подготовку, свое здоровье и ответственность. Помните — вы рискуете жизнью.

Представитель Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов советует первым делом оповестить оперативные службы и сообщить о случившемся, а уже потом помогать людям, которые по тем или иным причинам не могут выбраться сами.

Нужно разумно действовать по обстановке и подчиняться указаниям людей в форме Давать им какую-то информацию, где какой голос вы слышали. Каждая секунда, к сожалению, стоит жизни

— Денис Себенцов.