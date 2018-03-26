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СК опроверг информацию соцсетей о сотнях жертв пожара в Кемерове
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СК опроверг информацию соцсетей о сотнях жертв пожара в Кемерове 

Ридус 1 час назад
Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности, говорится в сообщении СК в telegram-канале.
Отмечается, что Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания.
СК также прокомментировал информацию о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». В СК пояснили, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано интересами потерпевших.
В ведомстве также уточнили, что подписка о неразглашении не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших.
Пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня» возник днем 25 марта на 4-м этаже здания. Среди возможных версий возгорания называется неисправность электропроводки, поджог или неосторожное обращение с огнем, а также взрыв газового баллона.
Жертвами трагедии стали 64 человека, более 50 пострадали. Без вести пропавшими до сих пор числятся минимум пятеро.
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