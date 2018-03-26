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Кадыров приехал на место пожара в Грозном
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Кадыров приехал на пожар на проспекте Кадырова 

Lenta.ru 1 час назад
В центре Грозного на проспекте имени Ахмата Кадырова загорелось чердачное помещение 12-этажного жилого дома. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском главке МЧС.
Пожару присвоена вторая категория сложности. По данным МЧС, возгорание локализовано, передает ТАСС. Эвакуировано более 200 человек.
>> В Грозном горит многоэтажный дом
На место ЧП прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, он запустил прямую трансляцию оттуда на своей странице во «ВКонтакте».
«Сейчас потушим. Служба МЧС работает как швейцарские часы»,
— отметил руководитель республики.
Он заявил, что при пожаре никто не погиб и не пострадал.
25 марта в Кемерове произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли, по последним данным, 64 человека. По данным МЧС на 17:30 по московскому времени, опознаны тела 23 жертв, среди них восемь детей. Глава Кузбасса Аман Тулеев не приехал на место пожара, объяснив это рекомендацией главы МЧС Владимира Пучкова.
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