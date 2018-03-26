Кадыров приехал на место пожара в Грозном

Кадыров приехал на пожар на проспекте Кадырова

В центре Грозного на проспекте имени Ахмата Кадырова загорелось чердачное помещение 12-этажного жилого дома. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском главке МЧС.

Пожару присвоена вторая категория сложности. По данным МЧС, возгорание локализовано, передает ТАСС . Эвакуировано более 200 человек.

На место ЧП прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров , он запустил прямую трансляцию оттуда на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас потушим. Служба МЧС работает как швейцарские часы»,

— отметил руководитель республики.

Он заявил, что при пожаре никто не погиб и не пострадал.