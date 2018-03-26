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Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области
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Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"По предварительным данным, в результате аварии сошли с рельсов восемь вагонов с щебнем, из них четыре вагона опрокинулись, пострадавших нет. На месте работает оперативная группа МЧС. Два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги ликвидируют последствия происшествия на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа", — сказали в пресс-службе.
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