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Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся 28 марта
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Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся 28 марта 

Говорит Москва 2 часа назад
«Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти», — рассказали агентству ТАСС на предприятии «Спецбюро», которое занимается ритуальными услугами.
Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил ранее, что администрация региона оплатит похороны всех жертв пожара. В свою очередь губернатор Оман Тулеев заявил, что власти Кузбасса помогут семьям, потерявших близких, и выделят по миллиону рублей за каждого погибшего.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте идёт разбор завалов. Ранее сообщалось, что извлечь из-под обломков удалось 58 жертв. На данный момент опознаны 23 человека. С завтрашнего дня в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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