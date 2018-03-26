Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся 28 марта

«Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти», — рассказали агентству ТАСС на предприятии «Спецбюро», которое занимается ритуальными услугами.

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил ранее, что администрация региона оплатит похороны всех жертв пожара. В свою очередь губернатор Оман Тулеев заявил, что власти Кузбасса помогут семьям, потерявших близких, и выделят по миллиону рублей за каждого погибшего.

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте идёт разбор завалов. Ранее сообщалось, что извлечь из-под обломков удалось 58 жертв. На данный момент опознаны 23 человека. С завтрашнего дня в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.