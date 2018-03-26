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Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
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Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники кинотеатров закрывают двери в кинозал во время сеанса из-за опасности штрафов со стороны Министерства культуры и дистрибьютеров фильмов в случае, если зрителей в зале окажется больше, чем проданных билетов. Такое мнение высказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в интервью РБК.
>> В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
«Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах, кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал. Кроме того, штрафовать могут и дистрибьюторы», — сказал он, комментируя информацию, что зрители оказались заперты в кинозале ТЦ «Зимняя вишня».
В помещении оказались заперты группы детей, которых привели посмотреть мультфильм. Они звонили родителям и просили спасти их, но быстро распространившийся пожар и едкий дым помешали это сделать. Спасателям не удалось дойти до кинозала из-за угрозы обрушения балок, пишет «Лента.ру».
По последней информации, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
 Ещё 4 источника 
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