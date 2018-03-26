Жители Кемерово скорбят по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня с раннего утра горожане непрерывным потоком несут к горящему торговому центру живые цветы и мягкие игрушки. Под скамейки рядом с «Зимней Вишней» ставят поминальные лампады.

Страшная трагедия объединила горожан. В областной Центр крови выстроились очереди из желающих помочь пострадавшим. За два часа пришли более 300 человек, еще 200 ждут у входа.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался в воскресенье днем. По последним данным, жертвами стали более 60 человек. В основном у людей отравление угарным газом. Некоторые получили травмы после падения с высоты.

Власти выделят семьям погибших при пожаре по 1 млн руб., заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев . По его словам, среди погибших преимущественно жители Кемерово.

Родственники всех, кто числится пропавшими без вести, находятся в оперативном штабе. Его развернули недалеко от места трагедии, в школе. Там сейчас десятки человек, с ними работают психологи МЧС . На постоянной связи с ними спасатели и местные власти. Родные и близкие пропавших не теряют надежды — они размещают в социальных сетях фотографии тех, с кем не могут выйти на связь, и просят очевидцев откликнуться.

Сейчас в здании бывшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» ведется разбор завалов и вывоз остатков конструкций и оборудования. Сохраняется риск обрушения конструкций здания. Представители руководства ТРЦ и собственники здания установлены и задержаны.