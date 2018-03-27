Певица Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми пострадавшим при пожаре в Кемерово

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 19 Июн 2017 в 6:50 PDT Лолита Милявская 26 марта приехала в Пермь с концертом. Известная российская певица не смогла остаться в стороне от трагедии в Кемерово и начала вступление в ДК Солдатова с минуты молчания, сообщил ProGorod59.

— Перед тем, как мы начнём концерт, я хотела бы сказать всем собравшимся. Пока еще не объявили день траура, но кто, как не Пермь знает, что такое пожар, — обратилась к зрителям Лолита. — Я думала, выстаивать ли мне отдельную программу, делать ее какой-нибудь другой, более умеренной и приняла решение, что программа будет такая, как обычно. Но я хотела бы попросить всех о минуте молчания.

Певица заявила, что вместе со своим коллективом приняла решение передать гонорар за концерт одной из семей, чьи дети погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

— Семью, которой будем помогать, мы найдем сами, чтобы не попасть на какие-то фонды, — рассказал 59.ru концертный директор Лолиты. — Сейчас будем лично искать семью, чтобы это было без всяких второстепенных людей. Может быть, попробуем найти через «Первый канал».

Ранее свои соболезнования родственникам погибших высказал губернатор Прикамья и другие известные пермяки.