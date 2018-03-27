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Певица Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми пострадавшим при пожаре в Кемерово
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Певица Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми пострадавшим при пожаре в Кемерово 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 19 Июн 2017 в 6:50 PDT  Лолита Милявская 26 марта приехала в Пермь с концертом. Известная российская певица не смогла остаться в стороне от трагедии в Кемерово и начала вступление в ДК Солдатова с минуты молчания, сообщил ProGorod59.
— Перед тем, как мы начнём концерт, я хотела бы сказать всем собравшимся. Пока еще не объявили день траура, но кто, как не Пермь знает, что такое пожар, — обратилась к зрителям Лолита. — Я думала, выстаивать ли мне отдельную программу, делать ее какой-нибудь другой, более умеренной и приняла решение, что программа будет такая, как обычно. Но я хотела бы попросить всех о минуте молчания.
Певица заявила, что вместе со своим коллективом приняла решение передать гонорар за концерт одной из семей, чьи дети погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
— Семью, которой будем помогать, мы найдем сами, чтобы не попасть на какие-то фонды, — рассказал 59.ru концертный директор Лолиты. — Сейчас будем лично искать семью, чтобы это было без всяких второстепенных людей. Может быть, попробуем найти через «Первый канал».
Ранее свои соболезнования родственникам погибших высказал губернатор Прикамья и другие известные пермяки.
25 марта в Кемеровском торговом центре начался пожар, который тушили почти сутки. Чтобы спастись из огня, людям приходилось прыгать из окон. В результате погибли 64 человека, в том числе дети. После ЧП генпрокуратура поручила проверить пожарную безопасность всех торговых центров в России.
59.ru: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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