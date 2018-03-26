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Следственный комитет допросил пятерых подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове
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Следственный комитет допросил пятерых подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Подробнее об этом рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко:
«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Продолжаются допросы свидетелей, очевидцев и потерпевших. Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы».
По последним данным, жертвами пожара в Кемерове стали 64 человека. К этой минуте 23 погибших прошли процедуру опознания.
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