Следственный комитет допросил пятерых подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Продолжаются допросы свидетелей, очевидцев и потерпевших. Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы».