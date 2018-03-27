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Совладелец ТРЦ «Зимняя вишня» Штенгелов скоро собирается приехать в Россию
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Совладелец ТРЦ «Зимняя вишня» Штенгелов скоро собирается приехать в Россию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Денис Штенгелов, бенефициар "КДВ Групп" и совладелец сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», заявил в интервью изданию "Ведомости", что в настоящее время находится в Австралии, но планирует вернуться в Россию в ближайшее время.
"Я живу на две страны и сейчас нахожусь в Австралии", — сказан Штенгелов. Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он приехать в Россию в ближайшее время, предприниматель дал утвердительный ответ.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате ЧП погибли минимум 64 человека. В настоящее время пожарные продолжают разбирать завалы. Есть люди, которые числятся пропавшими без вести.
Как сообщил Денис Штенгелов, торговый центр в Кемерово не имеет никакого отношения к бизнесу «КДВ Групп». «Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. 9-10 лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса», — рассказал Штенгелов.
"Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца «Кемеровского кондитерского комбината», на которого и записаны эти площади. В этой связке нет «КДВ Групп». У «КДВ Групп есть другие акционеры, и к этой ситуации они не имеют отношения», — объяснил Штенгелов.
По словам бизнесмена, он не занимался оперативным управлением торговым центром, а других владельцев комплекса много. Штенгелов выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.
Независимо от результатов расследования пожара «Кондитерус ком» пообещала выплатить семьям 3 миллиона рублей компенсации за каждого погибшего.
Денис Штенгелов подчеркнул, что заинтересован в скорейшем нахождении виновных.
"Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложит все усилия, чтобы выяснить причины трагедии".
По информации сотрудников ТРЦ, рассматривается версия поджога в детской комнате. «Кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал», — рассказал бизнесмен.
На месте происшествия до сих пор продолжаются спасательные работы, передает РИА Новости.
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