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Из-под завалов кемеровского ТЦ извлекли 58 тел погибших
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Из-под завалов кемеровского ТЦ извлекли 58 тел погибших 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Тела 58 из 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже извлекли из под завалов, заявил журналистам глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
"Тела 58 человек уже подняли (из-под завалов), еще шесть находятся в зоне ЧС. Поэтому активно продолжается поисково-спасательная операция, — сказал Пучков.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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