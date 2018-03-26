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Детскую библиотеку ждет слияние с Национальной библиотекой (видео)
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Детскую библиотеку ждет слияние с Национальной библиотекой (видео) 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники учреждения считают, что реорганизация ударит в первую очередь по детям. Предписания надзорных органов о несоблюдении норм противопожарной безопасности стали одной из причин реорганизации Детской республиканской библиотеки имени Морозова, сообщают в министерстве культуры Карелии. Детскую библиотеку решили переместить в здание взрослой. Сотрудники учреждения проблему с пожарной безопасностью признают, однако, лишение библиотеки статуса самостоятельной организации считают неверным шагом.
По материалам: ptzgovorit.ru
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