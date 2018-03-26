Детскую библиотеку ждет слияние с Национальной библиотекой (видео)

Сотрудники учреждения считают, что реорганизация ударит в первую очередь по детям. Предписания надзорных органов о несоблюдении норм противопожарной безопасности стали одной из причин реорганизации Детской республиканской библиотеки имени Морозова, сообщают в министерстве культуры Карелии. Детскую библиотеку решили переместить в здание взрослой. Сотрудники учреждения проблему с пожарной безопасностью признают, однако, лишение библиотеки статуса самостоятельной организации считают неверным шагом.