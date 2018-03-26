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Из-под завалов сгоревшего в Кемерове ТЦ извлекли 58 тел погибших
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Из-под завалов сгоревшего в Кемерове ТЦ извлекли 58 тел погибших 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Тела 58 из 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове извлечены из-под завалов, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. «Тела 58 человек уже подняли, ещё шесть находятся в зоне ЧС. Поэтому активно продолжается поисково-спасательная операция, — приводит его слова РИА Новости.
Пучков также отметил, что в настоящее время обследовано 100% всех этажей, полностью зачищен от строительного мусора третий этаж здания.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.
Пожар в торговом центре „Зимняя вишня“ произошёл 25 марта.
RT на русском: последние новости
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