Из-под завалов сгоревшего в Кемерове ТЦ извлекли 58 тел погибших

Пучков также отметил, что в настоящее время обследовано 100% всех этажей, полностью зачищен от строительного мусора третий этаж здания.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.

Пожар в торговом центре „Зимняя вишня“ произошёл 25 марта.