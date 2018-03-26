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Из-под завалов сгоревшего ТЦ в Кемерово извлекли уже 60 тел погибших — источник
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Из-под завалов сгоревшего ТЦ в Кемерово извлекли уже 60 тел погибших — источник 

Авторадио 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Еще четыре тела извлекли спасатели из-под завалов сгоревшего торгово-развлекательного центра в Кемерове. Таким образом, обнаружены уже 60 жертв. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его словам, спасатели ведут поиск еще четырех погибших. Как заявили в МЧС, работы на месте трагедии будут продолжаться всю ночь. К этой минуте опознаны 23 погибших. Для идентификации жертв может понадобиться генетическая экспертиза. Рассматриваются все варианты причин пожара за исключением теракта, заявил глава МЧС Владимир Пучков.
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