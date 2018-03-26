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В Кемерово началась организация похорон опознанных жертв пожара в ТЦ
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В Кемерово началась организация похорон опознанных жертв пожара в ТЦ 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Началась организация похорон первых опознанных погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил представитель МЧС России.
"Начата процедура по 18 опознанным телам, процедура оформления похоронных мероприятий", — сказал представитель МЧС на селекторном совещании.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. Возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СК РФ. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ранее заявил о том, что власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей семье каждой жертвы пожара, а также предложил собственникам ТЦ «Зимняя вишня» выделить столько же со своей стороны.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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