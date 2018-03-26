СК опроверг информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове

Следственный комитет опроверг распространенную в соцсетях информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , передает ТАСС

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении СК в телеграм-канале.

«Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания», — сообщили в СК. В ведомстве отметили, что эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». В этой связи в СК пояснили, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано интересами потерпевших. «В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — пояснили в ведомстве.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. метров, ведется разбор завалов, на месте работают дознаватели, следователи Следственного комитета. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 23 погибших.