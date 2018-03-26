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В ТЦ в Грозном рядом с горящей многоэтажкой идет эвакуация людей
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В ТЦ в Грозном рядом с горящей многоэтажкой идет эвакуация людей 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости. Эвакуация людей началась в торговом центре «Гранд-Парк», расположенном примерно в 20 метрах от горящей многоэтажки на проспекте имени Кадырова в Грозном, сообщил РИА Новости сотрудник торгового центра.
"Мы оповестили посетителей, чтобы они покинули здание в связи с пожаром на крыше ближайшего дома. Эвакуация проходит без паники, люди почти покинули здание", — отметил собеседник.
В настоящее время пожар на крыше дома №42 перекинулся на отдельные квартиры в верхних этажах здания. На месте работают пожарные расчеты.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, находящийся на месте происшествия, сообщил РИА Новости, что данных о пострадавших нет.
Место происшествия оцеплено.
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