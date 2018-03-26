В ТЦ в Грозном рядом с горящей многоэтажкой идет эвакуация людей

ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости . Эвакуация людей началась в торговом центре «Гранд-Парк», расположенном примерно в 20 метрах от горящей многоэтажки на проспекте имени Кадырова в Грозном , сообщил РИА Новости сотрудник торгового центра.

"Мы оповестили посетителей, чтобы они покинули здание в связи с пожаром на крыше ближайшего дома. Эвакуация проходит без паники, люди почти покинули здание", — отметил собеседник.

В настоящее время пожар на крыше дома №42 перекинулся на отдельные квартиры в верхних этажах здания. На месте работают пожарные расчеты.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов , находящийся на месте происшествия, сообщил РИА Новости, что данных о пострадавших нет.

Место происшествия оцеплено.