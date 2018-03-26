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Детский омбудсмен во вторник посетит Кемерово в связи с гибелью детей в ТЦ
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Детский омбудсмен во вторник посетит Кемерово в связи с гибелью детей в ТЦ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетит во вторник, 27 марта, Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, сообщается на сайте омбудсмена.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека.
"В связи с гибелью детей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово Анна Кузнецова 27 марта примет участие в работе оперативного штаба, развернутого на месте трагедии. Детский омбудсмен обсудит вопросы необходимой помощи детям и семьям, пострадавшим во время пожара", — говорится на сайте.
Детский омбудсмен подчеркнула необходимость разобраться в причинах трагедии.
"Кроме того, беспокоит тиражирование в СМИ версии, согласно которой пожар начался якобы после того, как подростки подожгли поролоновые кубики в игровом центре «Круча» на четвертом этаже ТЦ. Подобное «переключение внимания» ответственными лицами недопустимо. Нужно тщательное расследование того, как и почему оказались заперты в сгоревшем кинотеатре маленькие дети, что помешало в критический момент организовать эвакуацию и спасти жизни людей. Когда страдают дети, всегда виноваты взрослые", — приводятся на сайте слова омбудсмена.
Отмечается, что уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын также входит в состав оперативного штаба.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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