Ещё
У мальчика, при пожаре в кемеровском ТЦ потерявшего всю семью, нашлись две бабушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У мальчика, при пожаре в кемеровском ТЦ потерявшего всю семью, нашлись две бабушки 

Newsru.com 6 часов назад
Фото: Newsru.com
У 11-летнего мальчика, потерявшего при  пожаре
в кемеровском торговом центре обоих родителей и младшую сестру, нашлись две бабушки. Сам он более всех пострадал, выпрыгнув с четвертого этажа «Зимней вишни» в надежде спастись от огня.
"Нашли двух бабушек — от папы и от мамы", — цитирует
РИА «Новости»
главу Минздрава Веронику Скворцову.
Ранее 26 марта Скворцова сообщила, что в больницах находятся 11 пострадавших. Самый тяжелый из ни [11-летний, прыгнувший с четвертого этажа, спасаясь от огня. Ребенок получил травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, а также травму органов брюшной полости. Его ввели в искусственную кому. По словам Скворцовой, сейчас состояние мальчика тяжелое, но с положительной динамикой.
При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»,
начавшемся
днем 25 марта и потушенном спустя более 12 часов, погибли 64 человека, еще 44 пострадали. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. 26 марта в интернете
появилось
видео с камер наблюдения, запечатлевших начало пожара.
По некоторым данным, возгорание могло произойти по вине подростков, которые
подожгли
поролоновые кубики в яме батутного центра «Круча». В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
Newsru.com: последние новости
Тулеев не приехал на место пожара в Кемерово, чтобы не мешать спасателям Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 48 Центральное ТВ в воскресенье избегало новостей о пожаре в Кемерово с десятками погибших, зато много рассказывало о победе Путина на выборах
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсировали «ответ каждому»352
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ315
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине73
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово99
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ81
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение