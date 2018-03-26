У мальчика, при пожаре в кемеровском ТЦ потерявшего всю семью, нашлись две бабушки 

У 11-летнего мальчика, потерявшего при пожаре
в кемеровском торговом центре обоих родителей и младшую сестру, нашлись две бабушки. Сам он более всех пострадал, выпрыгнув с четвертого этажа «Зимней вишни» в надежде спастись от огня.
"Нашли двух бабушек — от папы и от мамы", — цитирует
главу Минздрава Веронику Скворцову.
Ранее 26 марта Скворцова сообщила, что в больницах находятся 11 пострадавших. Самый тяжелый из ни [11-летний, прыгнувший с четвертого этажа, спасаясь от огня. Ребенок получил травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, а также травму органов брюшной полости. Его ввели в искусственную кому. По словам Скворцовой, сейчас состояние мальчика тяжелое, но с положительной динамикой.
При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»,
начавшемся
днем 25 марта и потушенном спустя более 12 часов, погибли 64 человека, еще 44 пострадали. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. 26 марта в интернете
появилось
видео с камер наблюдения, запечатлевших начало пожара.
По некоторым данным, возгорание могло произойти по вине подростков, которые
подожгли
поролоновые кубики в яме батутного центра «Круча». В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.