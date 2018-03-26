Минздрав: после пожара в Кемерово в больницах остаются 11 человек

Вероника Скворцова. Более 40 человек обратились за медицинской помощью после пожара в торговом центре в Кемерово , в настоящий момент в больницах остаются 11 человек, сообщила журналистам министр здравоохранения России

«Обратились за помощью более 40 пациентов, большинство из них получили общую амбулаторную или краткосрочную стационарную помощь и в связи с отсутствием каких бы то ни было тяжелых нарушений здоровья были уже выписаны …На сегодняшний день в стационарах сохраняется 11 больных. Самый тяжелый из них — ребенок 11 лет, мальчик, который выпрыгнул сам с 4 этажа, чтобы спасти жизнь, у него в этой трагедии погибли родители и младшая сестра», — сказала она.