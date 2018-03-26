Выжившие после пожара в кемеровском ТЦ рассказали о случившемся

В воскресенье, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где находилась детская игровая площадка и кинотеатр. В результате трагедии погибли более 60 человек (по неофициальным данным более 200), большинство из них дети. В Кемеровской области введен трехдневный траур, центральные телеканалы меняют сетку вещания, посвящая эфиры кемеровской трагедии. Не исключение и ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Редакторы и корреспонденты программы нашли тех, кому удалось выжить. По их словам, в момент пожара не было ни речевого оповещения, ни сигнализации, двери пожарных выходов также были заблокированы. Лишь счастливая случайность помогла многим посетителям выжить.

«В момент пожара я заканчивала тренировку в спортзале и почувствовала запах гари. Сразу увидела, как тренер машет, чтобы мы все собирали вещи и выбегали из зала, что это не учебная тревога. Люди выбегали, кто в чем был. К основному выходу было не пройти, все было черное. Из тренажерного зала был отдельный выход вниз. Он спустил нас на первый этаж. Еще два часа я не могла уехать, тряслись руки и ноги, не могла совладать с собой. Когда пришла домой, обняла сына и мужа, которые собирались пойти на эту детскую площадку и ждать меня там», — со слезами на глазах призналась Марьяна Лебедева.

В кемеровской трагедии погибло более 60 человек/Фото: кадр из передачи

Еще одним очевидцем трагедии стала Оксана Соколова . В момент пожара она находилась на третьем этаже, где проходила стажировку в мебельном салоне. По словам девушки, она увидела дым, почувствовала запах гари, сигнализация не работала. «Я думаю, это халатность», — констатировала собеседница.

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