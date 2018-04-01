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Мужчина выжил после падения с высоты на козырек подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы
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Мужчина выжил после падения с высоты на козырек подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Московский Монитор
В столичном районе Южное Медведково мужчина упал на козырек подъезда жилого дома и остался жив. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах города.
«Мужчина выжил после падения с высоты на козырек подъезда девятиэтажного жилого дома по адресу: Ясный проезд, д. 15. Пострадавшему на вид 40 лет, сотрудники МЧС провели эвакуацию пострадавшего и передали его сотрудникам «скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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