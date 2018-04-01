Мужчина выжил после падения с высоты на козырек подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы

В столичном районе Южное Медведково мужчина упал на козырек подъезда жилого дома и остался жив. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах города.

«Мужчина выжил после падения с высоты на козырек подъезда девятиэтажного жилого дома по адресу: Ясный проезд, д. 15. Пострадавшему на вид 40 лет, сотрудники МЧС провели эвакуацию пострадавшего и передали его сотрудникам «скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.