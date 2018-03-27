Педагог попыталась спасти детей в Кемерово ценой своей жизни

В соцсетях вспоминают кемеровскую учительницу из гимназии №17, которая пыталась спасти детей из огня, но погибла.

В кемеровской гимназии №17 скорбят по 37-летней учительнице Татьяне Дарсалия. Женщина погибла в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , когда выводила детей из горящего помещения, сообщает издание «Спутник Грузия»

Дарсалия смогла вывести свою 14-летнюю дочерь Элеонору, когда пожар только начал разгораться, но узнав, что на верхнем этаже оставались дети, учительница отправилась им на помощь, но не выжила.

«Мы будем ее любить и помнить ее всегда, она была и остается лучшей из лучших. Мне до сих пор не верится, что это произошло именно с ней, но я горжусь, что это моя мама. Она погибла, как герой, пропустив вперед себя детей и не могла поступить иначе. Она всегда останется в наших сердцах», — написала Элеонора на странице «ВКонтакте» своей матери. Ее поддержали сотни человек, поблагодарив за поступок женщины.