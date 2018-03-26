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Более 300 человек привлекут к тушению огня в случае лесных пожаров в Пушкинском районе
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Более 300 человек привлекут к тушению огня в случае лесных пожаров в Пушкинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка 100 единиц спецтехники и более 300 человек привлекут к ликвидации огня в случае лесных пожаров в Пушкинском районе, сообщил Пушкинскому информагентству сотрудник отдела ГО и ЧС администрации Пушкинского района Роман Кротов.
«Сейчас группировка пушкинского районного звена МОСЧС, предназначенная для ликвидации лесных пожаров, составляет 308 человек и 101 единицу техники. Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в лесах района (Пушкинского — ред.) будут проходить в соответствии с планом, утвержденным главой Пушкинского района и согласованным с ГУ МЧС России по Московской области», — сказал Кротов.
По его словам, на водопроводных сетях в целях забора воды установлен 1 141 пожарный гидрант.
По данным агентства, основой обеспечения защиты граждан и территорий Пушкинского района является предупредительная работа, направленная на устранение причин возникновения пожаров.
«В Пушкинском районе имеется 70 водных объектов, 30 из которых оборудованы подъездами и пожарными пирсами. К пожароопасному сезону решено очистить берега водоемов от мусора, углубить дно, оборудовать подъездные пути, определить места съездов к воде, выставив соответствующие указательные знаки», — заключил Кротов.
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