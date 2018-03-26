В Госдуме пройдёт внеплановый «правительственный час» с Пучковым

Госдума проведёт внеплановый «правительственный час» с главой МЧС Владимиром Пучковым после его возвращения из Кемерова . Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передаёт РИА «Новости».

«Принято такое решение и (первому вице-спикеру Госдумы Александру) Жукову поручено: как только вернётся глава МЧС из Кемерова, с ним будут проведены переговоры и будет проведён внеплановый «правительственный час» по заслушиванию МЧС не только по ситуации в Кемерове, а вообще по ситуации с местами общего пользования», — сообщил парламентарий в ходе заседания фракции КПРФ

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где были расположены кинотеатр и детские игровые зоны. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.