Ещё
В Госдуме пройдёт внеплановый «правительственный час» с Пучковым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме пройдёт внеплановый «правительственный час» с Пучковым 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Госдума проведёт внеплановый «правительственный час» с главой МЧС Владимиром Пучковым после его возвращения из Кемерова. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передаёт РИА «Новости».
«Принято такое решение и (первому вице-спикеру Госдумы Александру) Жукову поручено: как только вернётся глава МЧС из Кемерова, с ним будут проведены переговоры и будет проведён внеплановый «правительственный час» по заслушиванию МЧС не только по ситуации в Кемерове, а вообще по ситуации с местами общего пользования», — сообщил парламентарий в ходе заседания фракции КПРФ.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где были расположены кинотеатр и детские игровые зоны. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
Парламентская газета: последние новости
Пушков: закон должен быть суров к тем, кто виноват в трагедии в Кемерове Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове достигло 64 человек Жириновский о пожаре в Кемерове: нужно снизить показатели соответствия малому бизнесу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»153
В Грозном горит многоэтажный дом87
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы344
В МИД РФ отреагировали на решение Запада402
Мировые державы объявили доллару бойкот73
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение