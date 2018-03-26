Появилась новая версия о причинах пожара в «Зимней Вишне»

Причиной возгорания в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» мог стать взрыв газового баллона, сказал сотрудник МЧС радиостанции «Говорит Москва» . По мнению специалиста, такой вариант достаточно правдоподобен, ведь пропан используют автоматы для приготовления попкорна и сладкой ваты.

Условия для распространения огня в детской игровой зоне «Синей Вишни» были подходящие, считает эксперт. Поролоновое наполнение детской игровой комнаты, тканевые павильоны очень легко воспламеняются. В результате, огонь за считанные секунды успел перекинуться далеко за пределы первоначального очага, что видно на видео.

По информации МЧС, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже спустя пять минут после сообщения о возгорании. В этот момент площадь пожара была уже 500 квадратных метров.

Пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Возгорание произошло на 4 этаже здания, точные причины возникновения пожара до сих пор окончательно не установлены. Среди возможных вариантов называется замыкание электропроводки, поджог или неосторожное обращение с огнем.

Жертвами трагедии стали 64 человека, более 50 пострадали. Без вести пропавшими до сих пор числятся минимум пятеро.