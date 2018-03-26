В СК прокомментировали сообщения о секретности" при выдаче тел в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.

"В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой "бумаги о соблюдении секретности". Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших", — говорится в сообщении.

В СК также опровергли информацию о сотнях жертв пожара.

"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Следственный комитет РФ с первых минут расследования регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>