СК опроверг данные о сотнях жертв в Кемерово 

Информация о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, тиражируемая в соцсетях, не соответствует действительности, заявили в Следственном комитете России.
«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — отмечается в Telegram-канале Следственного комитета.
СК сообщает, что с первых минут расследования дела регулярно предоставляются актуальные сведения, которые подтверждаются в том числе заявлениями родных и близких погибших.
Кроме того, указана на сообщения о том, что тела погибших якобы отдают близким лишь на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности». В СК пояснили, что подписание таких документов «предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством», продиктовано «интересами потерпевших».
«В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — сообщили в СК.
Ранее информацию о сотнях погибших опроверг также глава МЧС Владимир Пучков.
Напомним, накануне в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.
В Кузбассе объявлен пятидневный траур.