СК опроверг данные о сотнях жертв в Кемерово

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — отмечается в Telegram-канале Следственного комитета. Информация о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово , тиражируемая в соцсетях, не соответствует действительности, заявили в Следственном комитете России

СК сообщает, что с первых минут расследования дела регулярно предоставляются актуальные сведения, которые подтверждаются в том числе заявлениями родных и близких погибших.

«В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — сообщили в СК. Кроме того, указана на сообщения о том, что тела погибших якобы отдают близким лишь на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности». В СК пояснили, что подписание таких документов «предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством», продиктовано «интересами потерпевших».

Владимир Пучков. Ранее информацию о сотнях погибших опроверг также глава МЧС

Напомним, накануне в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.

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