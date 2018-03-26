Спастись за 60 секунд не вышло: 74.ru проверил челябинские ТРК на готовность к пожару

Одной из причин шокирующих последствий пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где 25 марта погибли больше 60 человек (число жертв неточное, постоянно растёт), стали запертые двери аварийных выходов. 74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска . Вопросов оказалось больше, чем ответов.

Безвыходные выходы

В «Роднике» спецкор 74.ru взял за исходную точку дальние залы кинотеатров на третьем этаже. Светящаяся табличка с указателем аварийного выхода на потолке оказалась прямо рядом с ними, тут же и двери со словом «Выход». Дальше — коридоры с окнами и указатель вниз. Лестницы широкие, в случае пожара давки не будет. Считаные секунды, и у спасительной двери. Но она заперта. Горит лампочка магнитного замка. Кстати, никакого светового обозначения выхода нет, а значит, в дыму дверь попросту не будет видно.

Проверяем ТРК после ЧП в Кемерово

Что делать дальше, трудно сообразить даже в спокойной обстановке. Стоит ли говорить о реальном пожаре. Первая мысль — обратно наверх. Но тут бросилась в глаза ещё одна дверь, над которой световая табличка «Выход». Только вот расположена она странно, на другом лестничном пролёте, на который пути нет — только через перила. Разбираться в конструкции времени нет, но предполагается, что во время пожара полезешь, куда угодно. Полезли. Но и эта дверь оказалась заперта. Дальше череда лестниц, коридоров и закрытых дверей. На шестой минуте поисков на пути попалась бдительная уборщица, которая на вопросы о пожарных выходах сочла самым правильным проводить до кабинета директора кинотеатра «Киномакс».

В торговых залах «Родника» указателей аварийных выходов много, но они очень маленькие, легко не заметить

Руководитель кинотеатра (не представилась) объяснила, что при срабатывании пожарной сигнализации магнитные замки на всех дверях автоматически разблокируются. Только вот в Кемерово сотрудник ЧОПа отключил сигнализацию, и ничего не сработало. За подробными комментариями глава «Киномакса» посоветовала обратиться в дирекцию самого комплекса. На момент публикации ответа на запрос от них не поступило.

Руководство ТРК не смогло оперативно прокомментировать пожарную безопасность

Ручное управление

В «Фокусе» стартовали от детской зоны на третьем этаже. В полдень буднего дня тут уже играло немало ребятни. Светящаяся табличка эвакуационного выхода попалась быстро, за ближайшим углом, но указывает она на дверь без светового обозначения. Как её искать в дыму, непонятно. Попали в изрядно захламлённый коридор — огромные стекла вдоль стен, лестница-стремянка, куски непонятно чего. Указатели есть, но опять никакой подсветки. Не дай бог тут оказаться в дыму. В конце коридора путь преграждает дверь на щеколде с цифрой 13. Отодвинули замок, и ничего. Заперто. Снова магнитный замок.

Охранники «Фокуса» признались, что у них, как в кемеровском ТРК, пожарная система в ручном управлении

Бегом обратно. По пути предприняли попытку ткнуться в ещё одну дверь — тоже неудача. В торговом зале табличек, указывающих на эвакуационные выходы, гораздо меньше, чем в том же «Роднике». Вторую пришлось упорно искать. Нашлась, но дверь рядом с ней заперта. Здесь (после трёх минут поисков) эксперимент прервал сотрудник службы безопасности. Молодой человек вежливо поинтересовался, согласована ли съёмка. Услышав, что после трагедии в Кемерово мы проверяем пожарные выходы, он позвал по рации старшего смены и посетовал, что не предупредили о визите.

— Мы бы вам все эвакуационные пути показали. Вы же тут у нас ничего не знаете, — привёл аргумент охранник, пока ждали старшего. — У нас всё в порядке, мы здесь все заинструктированы по полной. Осенью, когда те учения были, эвакуация прошла без проблем, спокойно.

Подошёл старший, представился Костей. От комментариев отказался, сказал, что никто из руководства выйти к журналисту не пожелал — заняты.

— Вы просто поясните, как магнитные замки открываются в случае пожара?

— Мы и открываем, — сказал старший смены. Младший подтвердил

— То есть в ручном режиме в каком-то специально оборудованном помещении?

— Ну да, — слегка раздражённо ответил Костя и тут же успокоил, — у нас прям всё безопасно.

Начальник отдела развития ТРК «Фокус» Ринат Гарипов не захотел отвечать на вопросы спецкора 74.ru, а сообщил, что нам вышлют уже готовый комментарий-заготовку. Вот так он выглядит:

— Торгово-развлекательный центр «Фокус» соответствует всем установленным требованиям пожарной безопасности. В торгово-развлекательном центре «Фокус» установлены системы пожаротушения, пожарной сигнализации, дымоудаления, противодымные шторы и система оповещения, которые обслуживаются специализированной организацией и проходят проверку ежемесячно.

Ключевой момент

Поиски выхода из ТРЦ «Алмаз» оказались как под копирку с «Родником». Оно и понятно — собственники у комплексов одни. У кинозалов на третьем этаже найти указатели на аварийный выход не составило труда — подсвечиваемые таблички чётко привели нас к заветной двери меньше чем за минуту. Но она оказалась закрыта на магнитный замок. Объявление рядом предупреждает, что это «Только для техперсонала». Попасть сюда могут лишь сотрудники с помощью специального электронного ключа.

Эвакуационных выходов в ТРК много, но они все закрыты на магнитный замок

За пределами кинотеатра в торговых залах указателей в разы меньше. Одинокие зелёные стрелки привели нас в зону туалетов, где расположен один из эвакуационных выходов. Он тоже уже привычно закрыт. Но попасть за дверь удалось благодаря заходившей уборщице с ключом. Там оказалась лестница, вдоль которой на стене наклеены зелёные таблички — подсказки куда идти. Но в случае задымления разглядеть их вряд ли удастся. Спуск привёл нас к очередному магниту на дверях. Выйти на улицу этим путём так и не удалось. Пришлось возвращаться.

На дверях предупреждение — «Только для техперсонала»

Мы запросили комментарий у администрации торгово-развлекательного комплекса, на момент выхода этого материала ответа не получили.

Посторонним выход запрещён

С магнитами на запасных выходах мы столкнулись и в торгово-развлекательном комплексе «Горки». Будь они открыты, выйти из детской игровой зоны на втором этаже на улицу можно было бы за минуту, но (уже никого не удивим) они закрыты. Пока мы искали другие эвакуационные пути, в холле появилось руководство комплекса. Представители администрации последовательно обходили один запасный выход за другим.

Двери в ТРК «Горки» должны открыться автоматически при задымлении и пожаре

— В данный момент выходы закрыты, чтобы посторонние не заходили, — объяснил корреспонденту 74.ru администратор комплекса. — При срабатывании пожарной сигнализации двери автоматически разблокируются.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ТРК «Горки». И уточнили, что при пожаре управлять ситуацией в комплексе помогут речевое оповещение, информационные значки с направлениями эвакуационных путей и связь каждого отсека с диспетчерской. В августе прошлого года «Горки» проверили на пожарные риски и признали комплекс безопасным. Обслуживающая компания проверила системы противопожарной защиты буквально на днях, в ночь на 23 марта.

Найти их легко по указателям в холле

— Комплексная проверка систем противопожарной защиты показала, что они работают корректно и исправно, — прокомментировала директор по связям с общественностью ТРК «Горки» Светлана Ядрихинская. — Сейчас повысим внимание к нашим регламентам и инструкциям, чтобы убедиться, что у нас принимаются достаточные меры, что все сотрудники, постоянно проходя учения, способны грамотно действовать. Также мы пристально посмотрим на наших партнёров-арендаторов, их готовность и способность правильно действовать. Несмотря на то, что мы успешно проходим проверки МЧС , сейчас мы всё равно должны уделить этому повышенное внимание.

Шанс на спасение

Торгово-развлекательный комплекс «Куба» стал единственным из пяти, откуда мы смогли «спастись». Но тоже не без препятствий. Покинуть ТРК попытались из детской зоны с игровыми автоматами на четвёртом этаже. По указателям легко нашли аварийный выход на лестницу и даже смогли без проблем спуститься по ней вниз к двери на улицу. Но она оказалась закрыта на замок. В итоге вместо трёх минут на эвакуацию нам потребовалось потратить вдвое больше: вернуться в торговый холл первого этажа и найти другой путь. Им служит выход на подземную парковку, через который попали прямо к главному входу ТРК на улице Цвиллинга.

Первая дверь на улицу оказалась закрыта на замок

В администрации «Кубы» сообщили, что 74.ru сумел найти у них единственную запертую дверь. Руководство поблагодарило за бдительность и заверило, что та дверь уже открыта, как и все остальные, и в ближайшее время будет заменена на специальную противопожарную, которая заперта снаружи, но открывается изнутри простым нажатием на ручку.

Пришлось искать другие пути

— Противопожарные двери в ТРК «Куба» оборудованы системой «Антипаника» согласно требованиям пожарной безопасности. При чрезвычайных ситуациях все пути эвакуации доступны для беспрепятственного выхода к эвакуационным путям, — рассказал заместитель директора по техническим вопросам Сергей Лежнев . — В соответствии с внутренней инструкцией действия сотрудников ТРК «КУБа» на предмет реагирования в чрезвычайных ситуациях производятся раз в квартал. Тренировка сотрудников была проведена 19 февраля.

За пару минут из ТРК вывел выход на подземную парковку

В комплексе заверили, что тренировка прошла положительно, автоматическая пожарная сигнализация отработала в штатном режиме. Но в связи с трагедией в Кемерово в «КУБе» проведут внутренние внеплановые проверки.

После проверки 74.ru в «КУБе» обещали заменить дверь

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. Огонь охватил 1600 квадратных метров. У ТРЦ обрушилась кровля. Возгорание локализовали спустя 12 часов. По последней информации МЧС, погибли 64 человека, пострадали более 50. Тела 15 человек опознаны, сообщает Следственный комитет

В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

— Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, — уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко . — Серьёзные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.