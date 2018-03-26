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Россияне стали массово скупать огнетушители
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Россияне стали массово скупать огнетушители 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
За последние сутки спрос на пожарное оборудование резко вырос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в нескольких крупных столичных магазинах по продаже средств пожаротушения.
В среднем число заказов увеличилось на 25-30 процентов. В основном покупают огнетушители. Большинство клиентов — юридические лица.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Генеральная прокуратура организовала проверку пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Прокурорам предписали «обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения» и в случае выявления нарушений сразу «предпринять меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».
Днем 25 марта в Кемерове загорелся ТЦ «Зимняя вишня». В результате погибли как минимум 64 человека, в том числе дети. Основные версии случившегося — поджог, неисправность проводки и неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.
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