Россияне стали массово скупать огнетушители

За последние сутки спрос на пожарное оборудование резко вырос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в нескольких крупных столичных магазинах по продаже средств пожаротушения.

В среднем число заказов увеличилось на 25-30 процентов. В основном покупают огнетушители. Большинство клиентов — юридические лица.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Генеральная прокуратура организовала проверку пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Прокурорам предписали «обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения» и в случае выявления нарушений сразу «предпринять меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».