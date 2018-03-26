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В МВД предупредили о мошенниках, собирающих деньги для пострадавших в Кемерово
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В МВД предупредили о мошенниках, собирающих деньги для пострадавших в Кемерово 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В правоохранительных органах предупредили о мошенниках, которые в соцсетях занимаются якобы собором средств для пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Стали появляться различные сообщения о сборе средств, предназначенных якобы для семей погибших и пострадавших. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области настоятельно рекомендуют гражданам не терять бдительность и пользоваться исключительно официальными источниками информации", — рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о серьезных нарушениях, допущенных, как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово в эксплуатацию, так и в процессе его работы.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.
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