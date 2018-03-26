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Полпред проверит, зачем с пострадавших в Кемерово брали подписку о неразглашении
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Полпред проверит, зачем с пострадавших в Кемерово брали подписку о неразглашении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло пообещал проверить информацию в прессе по подпискам о неразглашении, которые перед опознанием тел берут с пострадавших при пожаре в Кемерово.
«Я такой информацией не владею, со следственным комитетом буду разговаривать. После предыдущего штаба была одна претензия — отсутствие информации и порядка проведения опознания. Довели порядок опознания. Прибывает группа судмедэкспертов, сегодня уже берутся анализы ДНК. По поводу подписки я разберусь», — цитирует ТАСС Меняйло.
Ранее блогеры объяснили, зачем с пострадавших в Кемерово взяли подписку о неразглашении.
По делу о пожаре в ТРК задержаны четыре человека. Также решается вопрос о задержании сотрудника ЧОПа, который, как сообщалось отключил оповещение о пожаре, когда началось возгорание.
Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, пострадали еще 52 человека. Возможными причинами называются неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.
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