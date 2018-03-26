Полпред проверит сообщения о подписке о неразглашении перед опознанием погибших в Кемерове

КЕМЕРОВО , 26 марта. / ТАСС /. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло намерен проверить появившуюся информацию СМИ, что с родственников жертв пожара в торговом центре в Кемерове, которые прибывают на опознание, якобы требуют подписки о неразглашении. "Я такой информацией не владею, со следственным комитетом буду разговаривать. После предыдущего штаба была одна претензия — отсутствие информации и порядка проведения опознания. Довели порядок опознания. Прибывает группа судмедэкспертов, сегодня уже берутся анализы ДНК. По поводу подписки я разберусь", — сказал Меняйло журналистам. Ранее СМИ сообщали, что с родственников при опознании жертв пожара берут подписки о неразглашении. Некоторые из опрошенных ТАСС пришедших на опознание эту информацию подтвердили. Возгорание произошло 25 марта на четвертом этаже торгового центра. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что разобрано около 70% завалов четвертого этажа здания. Поисково-спасательные работы продолжаются, так как под завалами могут находиться еще шесть человек.