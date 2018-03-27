В Магадане почтили память погибших в Кемерово

Жители Магадана почтили память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Сотни жителей Магадана пришли во вторник на Соборную площадь почтить память жертв пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово , сообщает правительство региона.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"В память о погибших в страшной трагедии магаданцы возложили цветы и горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию. Жители города вместе с цветами и свечами принесли детские игрушки. Многие с Соборной площади отправлялись в Свято-Троицкий собор поставить свечи за упокой душ кемеровчан, погибших в пожаре", — говорится в сообщении.