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В Магадане почтили память погибших в Кемерово
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Жители Магадана почтили память погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотни жителей Магадана пришли во вторник на Соборную площадь почтить память жертв пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщает правительство региона.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
"В память о погибших в страшной трагедии магаданцы возложили цветы и горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию. Жители города вместе с цветами и свечами принесли детские игрушки. Многие с Соборной площади отправлялись в Свято-Троицкий собор поставить свечи за упокой душ кемеровчан, погибших в пожаре", — говорится в сообщении.
В Магаданской области во вторник также отменили все развлекательные мероприятия. Накануне глава Магаданской области Владимир Печеный направил телеграмму со словами соболезнования и поддержки жителям Кемеровской области и губернатору Аману Тулееву в связи с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня".
"С глубокой скорбью Магаданская область восприняла известие о трагедии при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Страшное известие огромной болью отозвалось в сердце каждого колымчанина. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь утраты со всеми жителями Кемеровской области. Скорбим вместе с вами", — говорится в телеграмме губернатора Владимира Печеного.
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