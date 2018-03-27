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Около 300 жителей Кемерово собрались почтить память погибших при пожаре
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Около 300 жителей Кемерово собрались почтить память погибших при пожаре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Около 300 жителей Кемерово собрались у площади Советов в центре города, чтобы почтить память погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
Площадь оцеплена полицией, люди собрались у скульптуры Ангела, который считается хранителем Кузбасса. К ним вышел мэр города Илья Середюк.
"Мы в шоке от произошедшего, хотим знать точные цифры пострадавших, кто виновен и как они будут наказаны", — заявила журналистам местная жительница.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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