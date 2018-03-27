Скворцова: опознаны 25 погибших при пожаре в торговом центре Кемерова 

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове опознаны 25 погибших. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Закончены работы по 25 опознанным телам. Тела подготовлены к передаче в спецбюро и сегодня начнётся выдача тел родственникам для захоронения. Запланирована передача первых девяти тел», — цитирует Скворцову РИА Новости.
Она отметила, что среди опознанных 13 детей от четырёх до 12-13 лет.
По её словам, в стационарах остаются 15 человек, 13 из них в удовлетворительном состоянии.
В Кемеровской области после пожара в ТЦ, при котором погибли 64 человека, был объявлен трёхдневный траур.