Скворцова: опознаны 25 погибших при пожаре в торговом центре Кемерова

Она отметила, что среди опознанных 13 детей от четырёх до 12-13 лет.

По её словам, в стационарах остаются 15 человек, 13 из них в удовлетворительном состоянии.